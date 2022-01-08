10 января объявлено в Казахстане днём траура

Указ подписал президент страны Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днём траура. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днём общенационального траура", - написал Уали у себя в Facebook.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, которым до этого руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Глава государства также принял отставку правительства и сменил руководителей силовых структур. 6 января по делу о госизмене был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

Токаев также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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