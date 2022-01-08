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Житель Курганской области открыл огонь по полицейским

12:04
  • суббота
  • 08 января 2022

Один силовик погиб

В Курганской области 44-летний мужчина открыл огонь из ружья по полицейскому автомобилю. В результате один сотрудник полиции убит, ещё один ранен, сообщает ТАСС.

Инцидент произошёл в ночь на 8 января. Ранее судимый житель посёлка Мишкино произвел выстрелы по УАЗу, который находился около отдела полиции. При задержании стрелявшего он получил телесные повреждения, от которых скончался.

Известно, что погибший - сержант полиции Денис Михалёв 1995 года рождения. Фамилия стрелявшего не называется. 

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