Военные вывозят россиян из Казахстана

9 января из Алма-Аты вылятят два самолёта

Россия организовала вывоз своих граждан из Алма-Аты военно-транспортной авиацией. Первый самолёт ВКС уже доставил в Москву группу туристов из 25 человек. Ещё два самолёта отправятся 9 января. Об этом сообщила пресс-служба нашего посольства в Казахстане.

Гражданские самолёты в аэропорт Алма-Аты пока не летают, поэтому оттуда будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации в Иваново и Оренбург. Сбор всех желающих в терминале аэропорта объявлен в 14:00 9 января.

В посольстве напомнили, что военные самолёты не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, которым до этого руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Правительство ушло в отставку, а бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов был заключён под стражу по делу о госизмене.

Токаев также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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