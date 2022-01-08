Путин и Токаев провели продолжительный телефонный разговор

Речь шла о ситуации в Казахстане

Президент Казахстана предложил Владимиру Путину провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ. По сообщению пресс-службы Кремля, 8 января состоялся продолжительный телефонный разговор президента России с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили в Кремле, российский президент поддержал инициативу Токаева о проведении видеосаммита ОДКБ, но конкретна дата пока не называется.

Во время разговора двух лидеров президент Казахстана подробно рассказал своему российскому коллеге о ситуации в стране, отметив, что она постепенно улучшается. Токаев также поблагодарил Путина за оказываемую помощь со стороны партнёров по ОДКБ.

В начале января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности, которым до этого руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Глава государства также сменил руководителей силовых структур и принял отставку правительства. 6 января по делу о госизмене был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

Токаев также обратился за помощью к государствам-членам ОДКБ. В Казахстан оперативно были направлены миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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