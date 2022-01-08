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В Башкирии 11 человек отравились хлором в частном бассейне

17:05
  • суббота
  • 08 января 2022

Двое попали в реанимацию

В банном комплексе в Иглинском районе Башкирии отравились парами хлора 11 человек. Все они госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
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Как сообщили в республиканском следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Известно, что большая компания отдыхала в банном комплексе в селе Ясная Поляна. Ночью несколько человек почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой помощи. У 11 человек медики диагностировали отравление парами хлора.

Сейчас специалисты берут в бане пробы воды и воздуха, а следователи допрашивают руководство и работников комплекса.

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