В Башкирии 11 человек отравились хлором в частном бассейне

Двое попали в реанимацию

В банном комплексе в Иглинском районе Башкирии отравились парами хлора 11 человек. Все они госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в республиканском следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Известно, что большая компания отдыхала в банном комплексе в селе Ясная Поляна. Ночью несколько человек почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой помощи. У 11 человек медики диагностировали отравление парами хлора.

Сейчас специалисты берут в бане пробы воды и воздуха, а следователи допрашивают руководство и работников комплекса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram