В Башкирии 11 человек отравились хлором в частном бассейне

Двое попали в реанимацию
В банном комплексе в Иглинском районе Башкирии отравились парами хлора 11 человек. Все они госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.
Как сообщили в республиканском следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Известно, что большая компания отдыхала в банном комплексе в селе Ясная Поляна. Ночью несколько человек почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой помощи. У 11 человек медики диагностировали отравление парами хлора.
Сейчас специалисты берут в бане пробы воды и воздуха, а следователи допрашивают руководство и работников комплекса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram