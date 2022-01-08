Подробности страшного пожара в доме престарелых в Кемерове

В огне погибли четыре постояльца

В Кемеровской области при пожаре в частном пансионате для пожилых погибли четыре человека. Возгорание произошло ночью. Спасатели эвакуировали около полусотни постояльцев, среди них были лежачие пациенты.

Буквально за час огонь уничтожил несколько комнат пансионата в селе Берёзово. Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в три часа ночи по местному времени.

Из горящего здания эвакуировали 43 постояльца. Действовали оперативно, так как гости были не в состоянии передвигаться сами. Пансионат специализируется на уходе за пожилыми людьми с ограниченными возможностями, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Всех эвакуированных постояльцев разместили в ближайших пансионатах и домах-интернатах.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности гибель людей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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