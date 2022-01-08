США готовятся поставить Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Об этом сообщил американский канал NBC. По информации журналистов, Вашингтон уже начал работу с партнёрами по НАТО, чтобы организовать передачу вооружения. В Госдепартаменте подтвердили, что идея действительно обсуждалась, но о конкретных решениях говорить не стали.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен отметился новыми агрессивными выпадами в адрес России. Он обвинил нашу страну в попытке подрыва существующего мирового порядка, раскритиковал предложения по безопасности в Евроатлантике.

Глава американской дипломатии таже провёл новый разговор с украинским МИДом о потенциальных ответах на мифическое вторжение, возможность которого в Москве не раз решительно отвергали, сообщает "ТВ Центр".

Всё это происходит на фоне готовящихся переговоров, в том числе Совета Россия - НАТО, призванных стабилизировать обстановку на континенте.