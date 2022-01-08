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В московском метро продлили акцию "Время ранних"

15:52
  • суббота
  • 08 января 2022

Она будет действовать ещё три месяца

В московском метрополитене до конца марта продлили акцию "Время ранних". Пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий смогут экономить до 50% на оплате утренних поездок до начала часа пик, сообщает "ТВ Центр".

Акцию запустили в ноябре 2020 года. За это время в вагонах на самой загруженной Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик стало свободнее на 7%. Ещё разгрузились станции: "Китай-город", "Выхино" и "Полежаевская".

Также в столице продлили акцию "До вокзала". Сниженный тариф сохраняется на Казанском направлении железной дороги в сторону Москвы.

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