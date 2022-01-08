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Марина Неёлова отмечает юбилей

15:19
  • суббота
  • 08 января 2022

Актрису поздравил Владимир Путин

Лирическая героиня с настоящим комедийным даром и глубоким драматическим темпераментом. Юбилей отмечает сегодня Марина Неёлова.

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Творческая жизнь народной артистки РСФСР связана с московским театром "Современник": уже 42 года она выходит на его сцену. Но не менее известна актриса и по ролям в кино, сообщает "ТВ Центр".

Неёлова снималась у Данелии, Рязанова, Михалкова, Авербаха, Абдрашитова. Создала запоминающиеся и любимые зрителем образы в картинах "Осенний марафон", "Дорогая Елена Сергеевна", "Сибирский цирюльник"...

Именно она озвучила Алису в знаменитых мультфильмах 80-х годов. Коллеги называют Неёлову на редкость универсальной актрисой - ей по плечу и комедия, и социальная драма, и авангард, и амплуа трагической героини. Человеком необыкновенного обаяния и таланта назвал Неёлову в своём поздравлении Владимир Путин.

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Марина Неёлова
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Марина Неёлова
Марина Неёлова
Марина Неёлова
Марина Неёлова
Марина Неёлова
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