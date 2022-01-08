На Галапагосских островах проснулся мощный вулкан

Серьёзные опасения зоологов вызывает начавшееся извержение крупнейшего вулкана на Галапагосских островах, который называется Вульф. Облака газа и пепла поднимаются на высоту до четырёх тысяч метров, по двум склонам стекают потоки раскалённой лавы.

И хотя населённых пунктов поблизости нет, стихийное бедствие угрожает уникальной флоре и фауне региона. Архипелаг имеет статус биосферного заповедника, сообщает "ТВ Центр".

В частности, только там обитают некоторые редкие виды игуан, слоновая черепаха, галапагосский пингвин и единственный вид нелетающих бакланов. В последний раз вулкан извергался шесть лет назад.