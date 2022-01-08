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На Галапагосских островах проснулся мощный вулкан

16:03
  • суббота
  • 08 января 2022

Могут пострадать флора и фауна

Серьёзные опасения зоологов вызывает начавшееся извержение крупнейшего вулкана на Галапагосских островах, который называется Вульф. Облака газа и пепла поднимаются на высоту до четырёх тысяч метров, по двум склонам стекают потоки раскалённой лавы.

И хотя населённых пунктов поблизости нет, стихийное бедствие угрожает уникальной флоре и фауне региона. Архипелаг имеет статус биосферного заповедника, сообщает "ТВ Центр".

 В частности, только там обитают некоторые редкие виды игуан, слоновая черепаха, галапагосский пингвин и единственный вид нелетающих бакланов. В последний раз вулкан извергался шесть лет назад.

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