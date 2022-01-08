Китайская станция "Чанъэ-5" обнаружила следы воды на Луне

Китайские учёные обнаружили в образцах лунного грунта воду. Автоматическая станция взяла пробы из места, где никогда ранее не проводили исследования - северной части Океана Бурь. Материал доставили на Землю ещё в прошлом году, всё это время анализировали данные. О

На Землю станция "Чанъэ-5" доставила два килограмма "научной сенсации" - грунта с весьма необычным составом. Расшифровывали его больше года. И вот, наконец, среди уже привычных базальтов и минералов учёные обнаружили микрочастицы воды, появившейся благодаря солнечному ветру.

Если быть точнее, солнечным ветром на Луну "надуло" водород. Там он соединился с микрочастицами кислорода, в результате чего и получилась вода, сообщает "ТВ Центр".

"В этом месте никогда не проводились научные миссии. Ни советские, ни американские. Минералы там намного моложе чем в других, уже изученных областях", - сказал старший советник по науке и исследованиям Европейского космического агентства Марк Маккоуран.

Моложе, правда, исключительно по космическим меркам – в среднем на два миллиарда лет. Собственно, поэтому, результаты китайской лунной миссии представляют большой научный интерес. Они помогают лучше понять динамику происходящих космических процессов.

На Земле лунный грунт не изучали с 1976 года, когда последние образцы были доставлены советской станцией "Луна-24". О том, что на Луне есть вода учёные заявили ещё в 60-х. Гипотеза подтвердилась уже в наше время. На полюсах естественного спутника Земли, куда никогда не проникают солнечные лучи, кратеры покрыты толстым слоем льда.

Космические державы и даже отдельные компании уже заявляют о планах колонизировать спутник Земли. Недавно, правда, всех перепугали снимки, на которых особо впечатлительные увидели "лунный дом". Так неужели человечество кто-то опередил с освоением? Оказалось – нет. На фото запечатлён обычный камень. Так, что планы покорения естественного спутника нашей планеты можно строить дальше. По крайней мере, воды там точно хватит на всех.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".