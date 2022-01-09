Число заболевших коронавирусом в мире достигло 305 миллионов

Наблюдается стремительный рост заболеваемости

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 305 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более семи миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 59,7 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 837 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 35,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 22,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 14,4 миллиона больных. Замыкает пятёрку Франция – там с начала пандемии заразились коронавирусом более 11,9 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего семеро заболевших, в Кирибати выявлено двое инфицированных.

На этой неделе коронавирусом заразился канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он сдал два положительных ПЦР-теста. Не исключено, что глава правительства заразился от сотрудника службы безопасности, с которым контактировал 5 января. В канцелярии премьера сообщили, что он трижды делал прививку от коронавируса.

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