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Пашинян займётся организацией саммита ОДКБ

15:30
  • суббота
  • 08 января 2022

Он пройдёт в ближайшие дни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время продолжительного телефонного разговора с Владимиром Путиным поблагодарил Россию и партнёров по ОДКБ за оказываемую помощь.

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На данном этапе, по оценке Токаева, лидеры стран-членов объединения должны провести совместный разговор в формате видеоконференции, чтобы обсудить дальнейшие меры по наведению порядка в стране, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин это предложение поддержал. Как сообщила пресс-служба Кремля, после этого разговора российский президент созвонился с главами Армении и Белоруссии.

Оба лидера также одобрили идею проведения саммита, а премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что республика как действующий председатель ОДКБ займётся организацией мероприятия.

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