Пашинян займётся организацией саммита ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время продолжительного телефонного разговора с Владимиром Путиным поблагодарил Россию и партнёров по ОДКБ за оказываемую помощь.

На данном этапе, по оценке Токаева, лидеры стран-членов объединения должны провести совместный разговор в формате видеоконференции, чтобы обсудить дальнейшие меры по наведению порядка в стране, сообщает "ТВ Центр".

Владимир Путин это предложение поддержал. Как сообщила пресс-служба Кремля, после этого разговора российский президент созвонился с главами Армении и Белоруссии.

Оба лидера также одобрили идею проведения саммита, а премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что республика как действующий председатель ОДКБ займётся организацией мероприятия.