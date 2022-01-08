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Армянским и белорусским дипломатам в Москве угрожают неизвестные

17:32
  • суббота
  • 08 января 2022

Письма с угрозами пришли на электронную почту

Неизвестные пригрозили взорвать посольства Армении и Белоруссии в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Казахстан прибывают миротворцы из Белоруссии и Армении

Злоумышленники требовали вывести войска ОДКБ из Казахстана. Они прислали на электронную почту дипмиссий письма с угрозами.

В здания посольств оперативно прибыли взрывотехники. Никаких взрывных устройств они не нашли.

Белоруссия и Армения отправили свои войска в составе миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. О помощи партнёров попросил президент страны Касым-Жомарт Токаев после начала в Казахстане массовых беспорядков.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки людей.

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