ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Румынии обязали носить хирургические маски

19:39
  • суббота
  • 08 января 2022

При отсутствии защиты - большой штраф

В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов. Гражданам предписано носить в общественных местах только хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Причём, требование распространяется на детей с пяти лет.
Собянин напомнил москвичам о необходимости носить маски в транспорте

О новых правилах сообщил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде. Он заявил в эфире телеканала Digi 24, что с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию и наказывается соответствующим штрафом.

"Специалисты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски важно для остановки его распространения", - сказал министр.

Ранее власти Германии ужесточили ограничения для привитых от коронавируса. С 8 января они могут попасть в кафе и рестораны только с отрицательным ПЦР-тестом. Также правительство страны обсуждает введение обязательной вакцинации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.