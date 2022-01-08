Жителей Румынии обязали носить хирургические маски

При отсутствии защиты - большой штраф

В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в 570 долларов. Гражданам предписано носить в общественных местах только хирургические защитные маски или маски типа FFP2. Причём, требование распространяется на детей с пяти лет.

О новых правилах сообщил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде. Он заявил в эфире телеканала Digi 24, что с 8 января ношение текстильной защитной маски приравнивается к её отсутствию и наказывается соответствующим штрафом.

"Специалисты говорят, что штамм "омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски важно для остановки его распространения", - сказал министр.

Ранее власти Германии ужесточили ограничения для привитых от коронавируса. С 8 января они могут попасть в кафе и рестораны только с отрицательным ПЦР-тестом. Также правительство страны обсуждает введение обязательной вакцинации.

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