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Во время беспорядков в Казахстане задержан корреспондент RT

18:06
  • суббота
  • 08 января 2022

МИД взял ситуацию на контроль

Во время массовых беспорядков в Казахстане силовиками задержан внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко. Продюсер телеканала Михаил Краснов рассказал, что команда журналистов приехала в Алма-Ату снимать сюжет в церкви.

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Когда начались волнения в центре города съёмочная группа отправилась туда.  "Подъехала машина с военными, пригрозили автоматом, поставили на колени и заставили пройти в машину", - рассказал Краснов.

В российском МИДе взяли ситуацию на контроль. Официальный представитель Мария Захарова сказала, что ведомство разбирается, передает РИА Новости.

По данным МИДа, граждан России среди пострадавших в Казахстане нет. Обстановка вокруг российских загранучреждений в республике остаётся спокойной.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки  человек с обеих сторон. Российские военные начали вывоз наших граждан из Казахстана на самолётах ВКС.

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