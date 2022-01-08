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На Кипре выявлен новый штамм коронавируса "дельтакрон"

19:13
  • суббота
  • 08 января 2022

Это гибрид двух известных мутаций

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой учёных из местного университета. Исследователи дали ему название "дельтакрон", передаёт ТАСС.
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Как сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, новая мутация имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом его некоторые изменения такие же, как у омикрон-штамма. "Дельтакрон" выявили у 25 человек. 11 из них были госпитализированы, 14 – не имели симптомов коронавируса.

Штамм "дельта" был обнаружен в Индии летом 2021 года. Он считался более заразным и опасным, чем уханьский вариант вируса. Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций, но менее опасен в плане течения болезни.

В Британии и Франции новый штамм стал доминирующим, третью неделю подряд там регистрируется рекордное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом.

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