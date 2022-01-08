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Отравление метанолом в Тюмени: 9 погибших

18:29
  • суббота
  • 08 января 2022

Задержаны подозреваемые

Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени. Все они покупали фальсифицированный алкоголь в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской.

За сбыт некачественного продукта уже задержаны четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе местного управления СКР. Там рассказали, что все отравившиеся пили жидкость из бутылки с этикеткой "Родники Сибири".

Последнее массовое отравление метанолом, разлитым под видом водки, было в октябре 2021 года в Свердловской области. Тогда погибли 35 человек. Сейчас, как и в том случае, возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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