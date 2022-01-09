Собянин рассказал о рекордах 2021 года в строительстве

Построены десятки важных объектов

2021 год стал для Москвы рекордным в сфере строительства: недвижимости введено в строй 15,1 миллиона квадратных метров. Об этом у себя на сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

Половина – это жильё, а вторая половина – коммерческие, социальные, культурные и спортивные объекты. Главным проектом года Собянин назвал реконструкцию исторического здания и открытие Дома культуры "ГЭС-2" на Балчуге.

Ещё один успешный культурный проект - строительство новой сцены "Уголка дедушки Дурова". Там возведён комфортный дом для животных – главных артистов уникального театра.

В прошлом году было построено несколько крупных спортивных сооружений, отметил мэр. Среди них - два ледовых дворца в Солнцево и Ново-Переделкино, большой ФОК на Тушинской улице, "Чкалов-арена".

В области здравоохранения крупнейшим новым объектом 2021 года стал детско-взрослый инфекционный корпус на сто коек в Коммунарке. Также открыто несколько больших школ, построенных на средства городского бюджета и инвесторов.

Собянин пообещал, что в 2022 году город продолжит реализацию масштабной программы развития – будут возведены жилые дома, школы, детские сады, поликлиники, театры и спортивные комплексы.

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