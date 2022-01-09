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На пожаре в частном доме под Костромой погибли дети

10:20
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Выжил один человек

В Костромской области этой ночью во время пожара погибли пятеро человек, среди них - двое детей пяти и девяти лет. Горел частный дом в городе Шарья.

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К моменту прибытия пожарных расчетов пламя бушевало на площади в 96 квадратных метров. В ходе тушения и разбора завалов была обнаружена женщина, которая скончалась по дороге в больницу.

Один человек выжил. Позже спасатели нашли тела остальных жильцов дома. Возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

"На месте происшествия работает оперативная группа главного управления МЧС России по Костромской области и сотрудники испытательной пожарной лаборатории для проведения дознания и установления причин пожара", - рассказал замначальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Михалёв.

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