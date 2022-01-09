Казахстан возвращается к мирной жизни

Миротворцы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты

В Казахстане ситуация постепенно нормализуется. В республику продолжают прибывать миротворцы ОДКБ. Ими уже взяты под охрану важные государственные и социальные объекты. Это позволило местным силовикам сосредоточится на проведении антитеррористической операции.

По последним данным, задержаны более пяти тысяч участников беспорядков. Среди них боевики, которые нападали на департаменты полиции, войсковые части и блокпосты.

В столице страны вновь заработал интернет. В магазинах спадает ажиотаж на продукты питания. Аэропорты возобновляют рейсы. Заправки снова обслуживают водителей. Тем не менее по ночам, несмотря на комендантский час, в Алма-Ате по-прежнему слышны одиночные выстрелы. На улицах повсюду выгоревшие автомобили, осколки витрин и разграбленные магазины. Примерно такая же картина в Усть-Каменогорске, сообщает "ТВ Центр".

Террористы были вооружены самодельными ножами и заточками, у них были обнаружены зажигательные смеси. В регионе объявлен красный уровень террористической опасности. Каждый день приходят сообщения о ранениях и гибели детей. Накануне журналисты узнали о смерти четырёхлетней девочки, сейчас информация проверяется.

В очередном обращении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что зачинщиками беспорядков являются хорошо обученные террористы, в том числе, радикальные исламисты, которые поражают своей жестокостью. При этом, по данным местных правоохранительных органов, многие боевики находились под действием алкоголя или наркотиков.

Тем временем, в южной столице и других городах продолжается контртеррористическая операция. Всё больше людей записываются в добровольцы, чтобы противостоять зачинщикам беспорядков. В посольстве России в Казахстане создан кризисный штаб, туда поступают обращения россиян, которые приехали на каникулы и теперь не могут покинуть республику. В первую очередь, сообщили в нашем МИДе, будут рассматривать просьбы о вывозе детей и школьников. Накануне 25 российских граждан покинули Алма-Ату на самолёте Минобороны.

Сегодня ещё два рейса с нашими гражданами отправят в Иваново и Оренбург. Кроме того, военно-транспортные самолеты российских ВКС продолжают перебрасывать в республику технику и подразделения миротворцев из стран ОДКБ.

Совместно с коллегами из Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана миротворцы заняты охраной стратегически важных объектов. Под их контролем находятся аэропорты и ТЭЦ. В городах, где вспыхнули беспорядки, под охранной все госучреждения.

Тем временем власти Казахстана пытается дать первые оценки нанесенного ущерба. По заявлениям предпринимателей, на восстановление разрушенных объектов могут уйти годы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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