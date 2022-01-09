Израиль открыл границы для привитых "Спутником V"

В аэропорту нужно сдать ПЦР-тест

Израиль сегодня открывает границы для иностранцев, привитых "Спутником V" и другими зарубежными вакцинами. Для въезда туристы обязаны получить две дозы препарата. Причём с момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней и не более полугода. Кроме того, в аэропорту Израиля нужно будет сдать ПЦР-тест и до получения отрицательного результата отправиться на карантин.

Тем временем, на Кипре обнаружили гибрид штаммов "дельта" и "омикрон". Он получил название "дельтакрон". Мутацию выявили у 25 жителей, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на рост заболеваемости, в мире продолжаются протесты антипрививочников. Накануне во Франции на акции вышли свыше 100 тысяч человек. Самая крупная демонстрация была в Париже. По стране задержаны более 30 человек, в стычках пострадали 10 полицейских и жандармов.

В Германии против ужесточения санитарных мер выступали около 30 тысяч человек. О серьёзных инцидентах не сообщается. В Вене демонстранты жгли файеры и дымовые шашки. Движение транспорта было парализовано. Напомним, что в Австрии вакцинация от коронавируса станет обязательной уже с начала февраля.

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