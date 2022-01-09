В русскоязычной общине Алеппо прошло новогоднее представление

Дети были рады

Русскоязычная община сирийского Алеппо провела традиционную детскую ёлку. Почётные гости на ней - сотрудники нашего Центра по примирению. С собой они привезли игрушки и сладкие подарки от благотворительных организаций и волонтёров из Калужской области, сообщает "ТВ Центр".

Побеждает, конечно, дружба, но не без помощи деда Мороза. Снежный волшебник в эти дни облетает сирийские города. Сегодня он в Алеппо. Владения несколько отличаются от привычных российских. Но даже под пальмами русскоязычные жители крупнейшего города Сирии ждут новогодней сказки и, конечно, подарков.

В новогодних костюмах сегодня все - от мала до велика. Ведь это день, когда и взрослые могут себе позволить хоть ненадолго вспомнить детство. Непременные гости новогоднего праздника - офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон. На этот раз привезли подарки, которые собрали жители и благотворительные организации Калужской области.

В многоконфессиональной стране Новый год - праздник словно объединяющий два Рождества - по григорианскому и юлианскому календарям. С 25 декабря по 7 января Сирия празднует и мечтает о самом лучшем.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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