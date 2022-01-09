В Бразилии огромная скала обрушилась на лодки с туристами

Есть погибшие

Скала обрушилась на несколько лодок с туристами на озере в Бразилии. По меньшей мере шесть человек погибли, около 20 числятся пропавшими без вести. Ещё девять доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Трагедия произошла на востоке страны в живописном каньоне во время экскурсии. На катерах находились около 70 человек, включая семьи с детьми. Скала и разлетевшиеся обломки повредили не менее пяти лодок, две из них затонули.

Сейчас на месте происшествия работают водолазы. Одной из причин ЧП называют сильные дожди, которые могли подмыть породу и она обрушилась. Спасатели предупредили - не исключены дальнейшие обвалы. К расследованию подключились Военно-морские силы страны, сообщает "ТВ Центр".

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