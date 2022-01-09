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МИД: Россия не пойдёт на уступки Западу на переговорах по безопасности

12:29
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Диалог начнётся 10 января

Россия не пойдёт на уступки Западу на переговорах об основах безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Дипломат допустил, что в процессе обсуждений Москва столкнётся с нежеланием западных коллег реально воспринимать правовые гарантии нерасширения НАТО.
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"Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдём ни на какие уступки", - сказал замминистра в интервью РИА Новости.

На Смоленской площади также раскритиковал сам подход США и НАТО к переговорам по безопасности. В Вашингтоне настаивают на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции, отметил Рябков. Такая позиция не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности, сказал дипломат.

Он напомнил, что Россия на предстоящих переговорах будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений вблизи российских границ.

Переговоры и консультации на площадках НАТО и ОБСЕ пройдут на следующей неделе в Женеве и Брюсселе. Ранее в США и Европе называли некоторые предложения России по коллективной безопасности неприемлемыми.

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