Учёные обнаружили опасное свойство антител к коронавирусу

Переболевшим нужно следить за здоровьем

Антитела после перенесённого коронавируса могут атаковать здоровые клетки. Так утверждают американские учёные, сообщает Journal of Translational Medicine.

Сотрудники Института сердца в Лос-Анджелесе заявили, что антитела после COVID-19 могут работать неправильно. Во время исследования выяснилось, что у 177 переболевших медиков в течение полугода после выздоровления были хронические воспаления: повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее врачи сообщали об основных симптомах постковида. Это повышенная утомляемость, боль в суставах и головная боль. После перенесённого заболевания возможны инфаркты и инсульты из-за риска образования тромбов.

8 января в мире появился новый штамм коронавируса. На Кипре обнаружена мутация, являющаяся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали ему название "дельтакрон".

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