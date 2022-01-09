ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учёные обнаружили опасное свойство антител к коронавирусу

13:38
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Переболевшим нужно следить за здоровьем

Антитела после перенесённого коронавируса могут атаковать здоровые клетки. Так утверждают американские учёные, сообщает Journal of Translational Medicine.
На Кипре выявлен новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Сотрудники Института сердца в Лос-Анджелесе заявили, что антитела после COVID-19 могут работать неправильно. Во время исследования выяснилось, что у 177 переболевших медиков в течение полугода после выздоровления были хронические воспаления: повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Ранее врачи сообщали об основных симптомах постковида. Это повышенная утомляемость, боль в суставах и головная боль. После перенесённого заболевания возможны инфаркты и инсульты из-за риска образования тромбов.

8 января в мире появился новый штамм коронавируса. На Кипре обнаружена мутация, являющаяся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали ему название "дельтакрон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Тестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.