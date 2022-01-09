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В Кремле назвали дату срочного видеосаммита ОДКБ по Казахстану

13:12
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Он намечен на 10 января

Видеосаммит глав стран ОДКБ для обсуждения ситуации в Казахстане планируется 10 января. Эту дату назвали в Ереване и Москве.

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"Онлайн-конференция глав стран ОДКБ предварительно запланирована в понедельник", - сообщили в пресс-службе правительства Армении. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что видеоконференция пройдет 10 января, и добавил, что Владимир Путин планирует принять в ней участие.

Накануне российский президент провёл несколько телефонных переговоров. С главой Казахстана обсуждалась ситуация в стране и Касым-Жомарт Токаев предложил провести совместный разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции, чтобы обсудить дальнейшие меры по наведению порядка в Казахстане. Владимир Путин это предложение поддержал.

После этого глава России связался с премьер-министром Армении и Никол Пашинян сообщил, что республика как действующий председатель ОДКБ займётся организацией мероприятия.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки  человек с обеих сторон. Казахстан обратился за помощью к государствам ОДКБ и они оперативно перебросили в республику миротворцев.

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