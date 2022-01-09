Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Он продлится до 10 января
В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В ближайшие часы на столичный регион обрушится мощный снегопад. Завершится он только завтра во второй половине дня.
По прогнозам синоптиков, за это время выпадет до трети месячной нормы осадков, что близко к рекордным показателям. На дорогах из-за метели будет ухудшаться видимость. Предупреждают о гололедице и снежных заносах, сообщает "ТВ Центр".
Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Перед началом рабочей недели в расчистке задействуют максимальное количество снегоуборочной техники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: