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Москвичей предупредили о мощном снегопаде

14:48
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Он продлится до 10 января

В Москве и области объявлен жёлтый уровень погодной опасности. В ближайшие часы на столичный регион обрушится мощный снегопад. Завершится он только завтра во второй половине дня.

По прогнозам синоптиков, за это время выпадет до трети месячной нормы осадков, что близко к рекордным показателям. На дорогах из-за метели будет ухудшаться видимость. Предупреждают о гололедице и снежных заносах, сообщает "ТВ Центр".

Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Перед началом рабочей недели в расчистке задействуют максимальное количество снегоуборочной техники.

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