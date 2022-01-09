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Ёлка с совами: необычный экспонат появился в музее под Петербургом

16:12
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Птицы облюбовали лесную красавицу

Необычная новогодняя ёлка появилась в Ленинградской области. Её украсили живые существа - миниатюрные совы. Семейству сплюшек из совиного музея так приглянулась лесная красавица, что они устроили среди шаров и гирлянд уютный дом.
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Целое совиное семейство - мама с папой и четыре птенца породы сплюшек преспокойно соседствуют рядом с мишурой, стеклянными шарами и гирляндами. На новогоднюю ёлку птиц посадили для праздничной фотографии. А совам понравилось - не захотели улетать.

Эта удивительная ёлка находится в совином музее под Петербургом. Всего здесь живут 18 птиц: кроме крошечных сплюшек, есть ещё огромные уральские неясыти, белоснежная полярная сова и филин - тот самый, который ухает. Все они родились в питомниках или принесены людьми из леса. Грибники очень часто по незнанию подбирают так называемых слётков - птенцов, у которых ещё не выросли маховые перья, но они уже пытаются летать. Этого делать не нужно, говорят орнитологи.

Прокормить сову непросто, ведь у этих птиц целых два желудка: один перерабатывает мягкую пищу, а другой когти и шкурки. Чтобы работали оба, в рационе сов обязательно должны быть хотя бы мыши. Кстати, голова у сов может поворачиваться на 270 градусов, в небольшой шее спрятаны 14 позвонков. А ещё эти птицы понимают обращённую речь и даже откликаются на имена.

Когда праздники закончатся, в музее может и не будут убирать новогоднюю ёлку, оставят в качестве домика для семейства сплюшек. Сотрудники этого удивительного музея очень расстраиваются, что в китайском календаре нет года совы, а есть только год тигра. Но по древней славянской традиции сова считается крылатой кошкой. Тигр - это тоже кошка. А значит, наступивший 2022 год вполне может считаться и годом совы.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Совы на новогодней ёлке
Совы на новогодней ёлке
Совы на новогодней ёлке
Совы
Совы
Совы
Совы
Совы на новогодней ёлке
Совы на новогодней ёлке
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