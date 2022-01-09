В Алма-Ате выстроились гигантские очереди за хлебом

Многие магазины закрыты

В Кремле подтвердили дату онлайн-встречи Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдёт в понедельник, участие во внеочередной сессии примет Владимир Путин. Стороны обсудят ситуацию в Казахстане и дальнейшие шаги по её нормализации. Уже сейчас можно констатировать, что благодаря работе миротворческой миссии, градус напряжённости в республике постепенно снижается.

Транспорт в Алма-Ате проверяют на блокпостах. Повсюду дежурят усиленные наряды полиции. Большинство крупных магазинов всё ещё закрыто - люди выстраиваются в очередь за хлебом прямо у хлебозавода. Вереницы автомобилей тянутся на заправки - заливают в баки не больше 20 литров бензина. Но местные жители уже отмечают улучшение обстановки.

Временами на улицах всё ещё слышны выстрелы, антитеррористическая операция продолжается. В Казахстане задержано почти шесть тысяч участников погромов. Правоохранители показывают всё новые и новые изъятые пистолеты, автоматы, ружья, патроны, канистры с зажигательной смесью, деньги и иностранные паспорта, сообщает "ТВ Центр".

В МВД заявили, было убито 16 полицейских и двое военнослужащих. Ранены сотни человек. От огнестрельного ранения погиб ещё один ребёнок - четырёхлетняя девочка, которая ехала в машине с родителями. Накануне сообщалось о гибели 11-летнего мальчика. Всё это показывает уровень жестокости на улицах Алматы. Погромщиков и мародёров теперь задерживают при проверках, в багажниках изымают украденные деньги, золото, телефоны и кроссовки.

На консульском учёте в Казахстане находится 60 тысяч граждан России, никто из них не пострадал. Наш МИД получил несколько сотен обращений с просьбой о вывозе. Всех желающих возвращают домой самолёты военно-транспортной авиации. Первый рейс был накануне, сегодня ещё несколько.

Самолёты российских ВКС продолжают перебрасывать в Казахстан технику и подразделения миротворцев. На аэродроме Алма-Аты начались тренировки, в ходе которых отрабатывают предотвращение внештатных ситуаций.

Совместно с коллегами из Белоруссии, Киргизии, Армении, Таджикистана миротворцы ОДКБ заняты охраной стратегически важных объектов. Под их контролем находятся аэропорты и ТЭЦ.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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