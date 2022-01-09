Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по безопасности

Первый раунд пройдёт вечером 9 января

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности. Первый раунд переговоров в узком составе намечена на вечер 9 января, сообщили в МИДе.

Со стороны российского дипведомства делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Перед вылетом в Женеву он заявил РИА Новости, что Россия не пойдёт на уступки в переговорах по безопасности и не будет действовать в разрез собственным интересам, несмотря на постоянное давление и угрозы со стороны западных партнёров.

Российско-американские консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и совета ОБСЕ в Вене. В Москве от этих разговоров прорыва не ждут, особенно учитывая сигналы, которые в последние дни поступают из Вашингтона и Брюсселя.

По словам Рябкова, в США конструктив променяли на спекуляции и пытаются выставлять требования к России, что не может быть основой для продуктивного разговора. Дипломат не исключил, что, если западные партнёры и дальше будут игнорировать доводы Москвы, диалог может ограничиться лишь одной встречей, сообщает "ТВ Центр".

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