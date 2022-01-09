Хроники коронавируса: новый штамм и протесты в Европе

Израиль открывает границы

Израиль открыл границы для вакцинированных "Спутником V". С момента прививки должно пройти не меньше двух недель. Тем временем, на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса - гибрид предыдущих вариаций "дельты" и "омикрона".

Новую вариацию коронавируса, обнаруженную кипрскими учёными, специалисты сравнивают с химерой. По сути - это "дельта", отличающееся тяжёлым течением болезни, но с мутациями "омикрона", который как известно распространяется гораздо быстрее. Отсюда и название, пока не официальное – "дельтакрон".

ВОЗ внимательно изучает мутацию. Кипрские специалисты надеются, что её со временем все-же вытеснит "омикрон". Этот штамм молниеносно распространяется по Европе. Но даже это не останавливает противников вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

Протестует Германия – 16 тысяч человек в Гамбурге, почти по пять тысяч участников демонстраций в Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне. Власти всех немецких земель выступили за введение обязательной вакцинации. В Италии за отказ сделать прививку граждан старше 50 лет будут штрафовать на 100 евро. Уже завтра в стране начинают действовать так называемые зелёные паспорта.

Тысячи фонариков в сумраке вечернего Парижа – знак несогласия с введением аналогичной меры во Франции. Протестуют в столице, Марселе, Ницце и Монпелье. На улицах больше 100 тысяч человек. К антиваксерам примкнули и жёлтые жилеты. Полиция применила слезоточивый газ.

В Швеции обеспокоены состоянием здоровья наследной принцессы Виктории. Она повторно заразилась коронавирусом. Все, это, впрочем, меркнет по сравнению с бедами норвежских военных. Из-за пандемии в армии начались перебои с поставками обуви и нижнего белья. При демобилизации солдатам теперь предписано оставить казённые предметы гардероба в местах несения службы, чтобы передать младшим боевым товарищам.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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