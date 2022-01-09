ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похудевший на 15 килограммов Лепс развлекает публику в Куршевеле

17:45
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Певец уехал в Альпы на каникулы

После развода с женой Григорий Лепс уехал на новогодние праздники в престижный Куршевель. На горнолыжном курорте, где отдыхает вся элита мира, Лепс радует публику своими песнями.

Лепс и Шаплыкова официально развелись
Кольца и браслеты: Лепс перед разводом сделал жене щедрый подарок
Лепс после развода укатил на элитный курорт

В Рождество артист выступил на закрытой вечеринке для гостей курорта, столы на которой ломились от чёрной икры и лобстеров, пишет издание "СтарХит". Билеты на концерт стоили от двух тысяч евро, что для постояльцев альпийского курорта не такая уж большая сумма.

Гости отплясывали под хиты Лепса "Я уеду жить в Лондон", "Терминатор", "Самый лучший день". Многие заметили, что исполнитель сильно похудел. В звёздной тусовке говорят, что он ведёт здоровый образ жизни и уже сбросил больше 15-ти килограммов.

"Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером. Сейчас весит 73 килограмма, но планирует сбросить ещё три", - рассказал продюсер Максим Берин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Григорий Лепс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.