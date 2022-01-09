Похудевший на 15 килограммов Лепс развлекает публику в Куршевеле

Певец уехал в Альпы на каникулы

После развода с женой Григорий Лепс уехал на новогодние праздники в престижный Куршевель. На горнолыжном курорте, где отдыхает вся элита мира, Лепс радует публику своими песнями.

В Рождество артист выступил на закрытой вечеринке для гостей курорта, столы на которой ломились от чёрной икры и лобстеров, пишет издание "СтарХит". Билеты на концерт стоили от двух тысяч евро, что для постояльцев альпийского курорта не такая уж большая сумма.

Гости отплясывали под хиты Лепса "Я уеду жить в Лондон", "Терминатор", "Самый лучший день". Многие заметили, что исполнитель сильно похудел. В звёздной тусовке говорят, что он ведёт здоровый образ жизни и уже сбросил больше 15-ти килограммов.

"Каждый день Григорий по два часа занимается в спортзале при отеле с личным тренером. Сейчас весит 73 килограмма, но планирует сбросить ещё три", - рассказал продюсер Максим Берин.

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