В Китае тестируют на коронавирус жителей 14-миллионного города

Заболели всего 20 человек

В китайском городе Тяньцзинь началась срочная проверка всех 14 миллионов жителей на коронавирус. В городе выявили 20 заболевших, у двоих из них обнаружен новый штамм "омикрон", пишет The Sun.

Медики в защитных комбинезонах работают прямо на улицах, они берут ПЦР-тесты у всех подряд. Если тест оказывается положительным – человека отправляют на изоляцию. Власти города планируют проверить всех жителей на коронавирус за два дня.

Менее чем через месяц в Пекине должны начаться зимние Олимпийские игры. Столица страны расположена в 150 километрах от Тяньцзиня, поэтому к городу такое особое внимание.

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