Честный бой: Никита Пресняков отправил в нокаут Алексея Панина

Поединок был скоротечным

Внук Аллы Пугачёвой победил в честном бою на ринге – он нокаутировал скандального актёра Алексея Панина. Встреча в октагоне закончилась триумфом Никиты Преснякова и нокаутом артиста.

Панин долго приходил в себя после избиения. В первый раз он упал на 20-й секунде боя. Второй раз артист рухнул в середине первого раунда, а уже во втором судья остановил откровенное избиение Панина, который ещё несколько раз оказывался на полу, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

После боя Панину было тяжело. Видимо, Никита повредил ему зубы, что в боксе – не редкость. "Я занимался своими зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог", - оправдался актёр.

Поединок на ринге произошёл, потому что Панин решил наказать Преснякова, вступившись за своего друга Никиту Джигурду. Ссора между ними вспыхнула после того, как внук Примадонны заявил, что Джигурда слабо дерётся. Панин не выдержал этих слов и вызвал Преснякова на бой.

Несколько лет назад Алексей Панин уехал из России в Испанию. Там он купил квартиру на побережье. Изредка актёр приезжает на родину. Боксёрский поединок с Пресняковым состоялся во время новогодних каникул, на которые Панин прилетел в Россию.

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