ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Честный бой: Никита Пресняков отправил в нокаут Алексея Панина

19:24
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Поединок был скоротечным

Внук Аллы Пугачёвой победил в честном бою на ринге – он нокаутировал скандального актёра Алексея Панина. Встреча в октагоне закончилась триумфом Никиты Преснякова и нокаутом артиста.
Никита Пресняков раскрыл семейную тайну Галкина и Пугачёвой

Панин долго приходил в себя после избиения. В первый раз он упал на 20-й секунде боя. Второй раз артист рухнул в середине первого раунда, а уже во втором судья остановил откровенное избиение Панина, который ещё несколько раз оказывался на полу, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

После боя Панину было тяжело. Видимо, Никита повредил ему зубы, что в боксе – не редкость. "Я занимался своими зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог", - оправдался актёр.

Поединок на ринге произошёл, потому что Панин решил наказать Преснякова, вступившись за своего друга Никиту Джигурду. Ссора между ними вспыхнула после того, как внук Примадонны заявил, что Джигурда слабо дерётся. Панин не выдержал этих слов и вызвал Преснякова на бой.

Несколько лет назад Алексей Панин уехал из России в Испанию. Там он купил квартиру на побережье. Изредка актёр приезжает на родину. Боксёрский поединок с Пресняковым состоялся во время новогодних каникул, на которые Панин прилетел в Россию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Никита Пресняков и Алексей Панин
Никита Пресняков и Алексей Панин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.