Украинцы занервничали из-за переговоров России и США по безопасности

В центре Киева прошёл митинг

Украинцы боятся, что Вашингтон предаст их на предстоящих с Россией переговорах по гарантиям безопасности. Сегодня в центре Киева собрались граждане под национальными флагами.

Они призвали мировых лидеров не допустить капитуляции Украины на переговорах России и США, сообщает РИА Новости. Несколько десятков человек положили на площади большое белое полотно, на котором баллончиком с краской написали StopPutin. Митинг прошёл спокойно, его участники разошлись.

Тем временем российская делегация уже находится в Женеве. Первый раунд переговоров в узком составе должен начаться вечером 9 января. Затем российско-американские консультации продолжатся в рамках заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе и совета ОБСЕ в Вене.

В конце декабря Россия предложила США и НАТО заключить договор о взаимной безопасности. Москва настаивает на нерасширении альянса и выступает против вступления в НАТО бывших советских республик. Некоторые положения нового соглашения о безопасности, предложенные Россией, в США и Европе заранее назвали неприемлемыми.

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