"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Нур-Султан

Они будут выполняться ежедневно

Авиакомпания "Аэрофлот" с 10 января возобновляет полёты в Нур-Султан. Рейсы будут выполняться ежедневно.

В "Аэрофлоте" попросили пассажиров прибывать в аэропорт вылета за 3-4 часа для своевременного прохождения предполётных формальностей.

Также компания уведомила пассажиров, что временно приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан и обратно, запланированные в расписании до 20 января. Открытие свободной продажи на рейсы планируется с 10 января.

По мере получения необходимых разрешений авиакомпания будет оперативно публиковать информацию о возобновлении рейсов в другие города Казахстана.

После беспорядков в Казахстане с этой страной практически прекратилось авиасообщение. Аэропорт Алма-Аты был захвачен и разгромлен, сейчас оттуда выполняются только вывозные рейсы российских граждан самолётами военно-транспортной авиации.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки людей. Радикалы захватывали госучреждения, магазины и громили банки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram