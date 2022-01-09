В США полагают, что Россия хочет восстановить СССР

Так думает госсекретарь Блинкен

Энтони Блинкен всерьёз полагает, что Россия хочет восстановить Советский Союз. Госсекретарь США заявил, что это неприемлемо.

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента России. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал глава американской дипломатии в интервью телеканалу CNN.

На чём основывается такое мнение, Блинкен подробно не пояснил. Но мнение о том, что Россия хочет восстановить СССР в Штатах высказывается не в первый раз. Чуть более месяца назад замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва может стремиться к воссозданию Советского Союза.

В июне 2021 года президент Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и невозможно по разным причин. Он привёл в пример демографические процессы в некоторых бывших советских республиках. По мнению главы государства, в случае восстановления СССР можно столкнуться с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.

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