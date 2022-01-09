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В США полагают, что Россия хочет восстановить СССР

19:43
  • воскресенье
  • 09 января 2022

Так думает госсекретарь Блинкен

Энтони Блинкен всерьёз полагает, что Россия хочет восстановить Советский Союз. Госсекретарь США заявил, что это неприемлемо.
Путин высказался о причинах распада СССР

"Я думаю, что это так, это одна из целей президента России. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", - сказал глава американской дипломатии в интервью телеканалу CNN.

На чём основывается такое мнение, Блинкен подробно не пояснил. Но мнение о том, что Россия хочет восстановить СССР в Штатах высказывается не в первый раз. Чуть более месяца назад замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила о наличии у Вашингтона обеспокоенности тем, что Москва может стремиться к воссозданию Советского Союза.

В июне 2021 года президент Владимир Путин заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и невозможно по разным причин. Он привёл в пример демографические процессы в некоторых бывших советских республиках. По мнению главы государства, в случае восстановления СССР можно столкнуться с социальными вопросами, которые будет невозможно решить.

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