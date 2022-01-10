Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Овнам звезды советуют держать себя в руках, а Тельцам - смотреть в будущее

Гороскоп на сегодня, 10 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Первый рабочий день года, да еще и понедельник – ну кому такое понравится? Мужайтесь и держите себя в руках: сегодня легко наделать глупостей на эмоциях.

Тельцы

Вы как раз те люди, которые ставят в документах 2021-й год вместо 2022-го. Все потому, что ваше сознание обращено в прошлое, а пришло время посмотреть в будущее.

Близнецы

Берегитесь: Черная Луна в вашем знаке бросает вызов грозному Марсу. Это грозит неприятностями в отношениях, так что заранее настройтесь на мирный лад.

Раки

Ваша главная задача – не копить обиды, страхи и претензии в тайниках своей души. Это может сказаться на вашем здоровье, поэтому позвольте себе говорить о своих чувствах.

Львы

Подписчики в соцсетях могут подпортить вам настроение критическими замечаниями. Если не можете это игнорировать – не читайте сегодня комментарии, не портите настроение.

Девы

Вам могут помешать коллеги, которые сегодня могут вести себя слишком шумно. Не берите в голову. Ничего страшного не случится, если и вы будете отвлекаться.

Весы

У представителей этого знака вероятны проблемы по пути на работу. Выходите из дома с запасом времени и будьте внимательны в дороге, если вы за рулем.

Скорпионы

Ваши позиции весьма неплохи во многом благодаря интуиции, которая сегодня на высоте. Все и дальше пойдет хорошо, если вы откажетесь от сложных финансовых схем.

Стрельцы

Марс в вашем знаке способен спровоцировать на импульсивное или протестное поведение. Это может вам навредить, поэтому с утра настройте себя на гармонию с миром.

Козероги

Недавно вы пережили приятные события, которые продолжают вызывать мечтательную улыбку. Но витать в облаках больше нельзя: чем скорее вернетесь к делам, тем лучше для вас.

Водолеи

Сатурн продолжает бодаться с Ураном, а значит, вам пока рано расслабляться. Будьте начеку с друзьями и знакомыми: кто-то может подставить вам подножку.

Рыбы

Вас стоит поздравить: Юпитер перешел в ваш знак аккурат перед Новым годом и теперь готов осыпать своими дарами. Однако и от вас потребуется активность, иначе все пропустите!

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