"США не хотят третью мировую": что ждут от переговоров в Женеве

Вашингтон должен быть готов к компромиссам, отметили в МИД России

В понедельник в Женеве представители Москвы и Вашингтона обсудят российский проект договора с США по гарантиям безопасности. А накануне представители стран провели предварительную встречу. Замглавы нашего МИДа назвал её "потрясающей". Запланирована целая серия переговоров - 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а на следующий день в Вене пройдёт многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

Без лишнего оптимизма - так первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности оценили в российском МИДе еще до их начала. Москва, разумеется, считывает сигналы, которые в последние дни активно поступали из Вашингтона и Брюсселя. Где попытку наладить конструктивный диалог представляли как шанс выставить ряд требований к России. Если так пойдет и дальше, отметил глава нашей делегации, то первая встреча легко может стать последней.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона... Отклонений просто не может быть", - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Москва не раз отмечала: система безопасности в мире сейчас фактически разрушена. США в одностороннем порядке вышли из ряда международных соглашений. А НАТО - в нарушение всех обещаний - продолжает продвигать военную инфраструктуру к нашим границам. Все это не может оставаться без ответа. Но Россия не хочет новой гонки вооружений и второй холодной войны. Поэтому Владимир Путин предложил Западу заключить новое соглашение с юридическими гарантиями: не расширять Североатлантический альянс на восток и не принимать в него страны, входившие в состав СССР.

Что в Вашингтоне и в Брюсселе практически сразу назвали невыполнимым требованием. Госсекретарь Энтони Блинкен даже заявил о намерении Москвы воссоздать Советский Союз. И тут же добавил: США этого не допустят. И уже, конечно, не оставят без защиты Киев. Хотя на деле, говорят эксперты, принимать в НАТО Украину и другие бывшие советские республики пока никто и так не собирается.

"В США вышло немало аналитики, где оценивается приблизительная стоимость интеграции новых членов НАТО, включая окарину, это стоимость колоссальная. Во-вторых, автоматически повышается риск вовлечения США в конфликт с Россией из-за Украины. И, очевидно, что Соединенные Штаты не будут начинать третью мировую войну", - рассуждает политолог Константин Блохин.

Как уже заявлял в телефонном разговоре с Владимиром Путиным Джо Байден, у США нет планов размещать ракетные комплексы на территории Украины. По данным американских СМИ, делегация, которую возглавляет заместитель госсекретаря США, вновь поднимет эту тему в разговоре с российскими коллегами. Кроме того, речь пойдет о возможных ограничениях в проведении каждой из сторон военных учений на земле и в воздухе.

"Сегодняшние двусторонние отношения находятся в беспрецедентно низкой точке. И, конечно, то взаимодействие, общение, взаимопонимание, которое необходимо в двусторонних отношениях двух великих держав, предстоит восстановить. Сам факт этих переговоров и вот именно в таком режиме, в таком ключе, в таком ракурсе, это своего рода уже победа отечественной дипломатии", - рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Переговоры в Женеве станут первым этапом серьезного диалога о новой глобальной системе безопасности. Уже 12 ноября в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. Где на уровне министров будут обсуждаться инициативы Москвы. А 13 января в Вене запланирована встреча в формате ОБСЕ.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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