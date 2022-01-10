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В Казахстане объявлен траур по погибшим в беспорядках

08:36
  • понедельник
  • 10 января 2022

Обстановка стабилизируется

В понедельник в Казахстане - общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков в республике. Точное число жертв до сих пор неизвестно. Ранее сообщалось о 164 погибших. В стране продолжает работать миротворческая миссия ОДКБ - градус напряжённости постепенно снижается.
Казахстан возвращается к мирной жизни

Самолётами Минобороны из Казахстана в Москву доставлены более 1400 наших сограждан, которые изъявили желание вернуться на родину. А в Екатеринбург прилетели представители спортивной юношеской команды - они находились в Казахстане на сборах. Близкие в какой-то момент потеряли с ними связь, но теперь всё в порядке - 14 спортсменов уже находятся дома, сообщает "ТВ Центр".

Обстановка в Нур-Султане - стабильная, но правоохранители по-прежнему работают в усиленном режиме. В Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция, действует комендантский час.

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