ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

19 погибших: пожар в высотке Нью-Йорка попал на видео

08:47
  • понедельник
  • 10 января 2022

Его тушили более трех часов

19 человек погибли в Нью-Йорке в результате крупного пожара в 19-этажном жилом доме. Среди них - 9 детей.  Ещё 63 человека пострадали, более половины из них госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".
На пожаре в частном доме под Костромой погибли дети

Огонь вспыхнул на третьем этаже высотного здания в районе Бронкс. Причиной, по предварительным данным, стал неисправный электрический обогреватель. Увидев огонь, жители квартиры покинули помещение, но оставили дверь открытой, и пламя начало стремительно распространяться, едким дымом очень быстро заволокло буквально всё здание.

Пострадавших обнаружили на всех этажах, многие успели надышаться угарным газом и получили серьёзные ожоги верхних дыхательных путей. С пламенем более трёх часов боролись 200 спасателей. Пожару присвоили пятую, максимальную категорию сложности. Сейчас он полностью потушен. Мэр города назвал его самым смертоносным за последние несколько десятилетий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пожар в высотке Нью-Йорка
Пожар в высотке Нью-Йорка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.