19 погибших: пожар в высотке Нью-Йорка попал на видео

Его тушили более трех часов

19 человек погибли в Нью-Йорке в результате крупного пожара в 19-этажном жилом доме. Среди них - 9 детей. Ещё 63 человека пострадали, более половины из них госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул на третьем этаже высотного здания в районе Бронкс. Причиной, по предварительным данным, стал неисправный электрический обогреватель. Увидев огонь, жители квартиры покинули помещение, но оставили дверь открытой, и пламя начало стремительно распространяться, едким дымом очень быстро заволокло буквально всё здание.

Пострадавших обнаружили на всех этажах, многие успели надышаться угарным газом и получили серьёзные ожоги верхних дыхательных путей. С пламенем более трёх часов боролись 200 спасателей. Пожару присвоили пятую, максимальную категорию сложности. Сейчас он полностью потушен. Мэр города назвал его самым смертоносным за последние несколько десятилетий.

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