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В российских воинских частях продолжается ревакцинация

09:01
  • понедельник
  • 10 января 2022

Число инфицированных ковидом идет на спад

Число инфицированных коронавирусом в России постепенно снижается. На нерабочей неделе выявлено на 20-30 процентов меньше инфицированных, чем в предпраздничные дни. В новогодние праздники люди продолжали делать прививки, в воинских частях полным ходом идёт ревакцинация.
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В Самарской области более 5 тысяч военнослужащих прошли повторную иммунизацию от ковида. Перед тем, как получить прививку, все они проходят плановый осмотр врача.

В Новосибирской области военные медики продолжают оказывать помощь пациентам с Ковид-19. В многофункциональном медицинском центре Минобороны уже вылечились более двух тысяч пациентов. Сейчас стационар заполнен на 70 процентов, сообщает "ТВ Центр".

В мире борьба с ковидом также продолжается. Израиль, например, открывает границы для иностранных туристов. В том числе и для наших граждан, вакцинированных "Спутником V".

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