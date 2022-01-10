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МИД России оценил предварительные переговоры по безопасности с США

08:25
  • понедельник
  • 10 января 2022

По мнению Рябкова, встреча прошла потрясающе

Потрясающей назвали в МИД России предварительную часть переговоров по гарантиям безопасности между Москвой и Вашингтоном. В Женеве встретились замглавы МИД России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча в формате ужина длилась более двух часов.
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"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда им руководствуюсь", — заявил Рябков.

Основные переговоры делегаций России и США намечены на 10 января. 12-го числа в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО, после чего в Вене запланированы консультации на площадке ОБСЕ. Основой для обсуждения станут опубликованные Москвой проекты договора с Вашингтоном и государствами - членами Североатлантического альянса. Документ касается, в частности, взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности и отказа НАТО от дальнейшего расширения, передает РИА Новости.

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