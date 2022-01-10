Посол Украины в Германии потребовал окончательного отказа от "Северного потока — 2"

Представитель Киева настаивает на жестких мерах в отношении России

Власти Германии должны окончательно отказаться от реализации проекта российского газопровода "Северный поток — 2". Такое мнение выразил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По словам украинского дипломата, "Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы", причем в числе таких мер Мельник назвал "окончательный отказ" от трубопровода "Северный поток — 2".

Наряду с этим представитель официального Киева заявил в интервью FUNKE, что германским властям следует посодействовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

Ранее стало известно, что доверие европейцев к "Северному потоку - 2", который сейчас проходит процедуру сертификации, выросло. По последним опросам, запуск газопровода поддерживают большинство жителей Германии.

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