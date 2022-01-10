Закон об уголовной ответственности за превышение скорости вступил в силу

Норма распространяется на водителей-рецидивистов

С 10 января 2022 года в России начнут действовать поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения лицом, прежде уже подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

Норма позволяет приговорить нарушителя к штрафу в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательным работам до 480 часов, принудительным работам или лишению свободы до двух лет за неоднократное превышение скорости больше чем на 60 километров в час или выезд на встречную полосу.

Если нарушитель прежде уже был осужден по этой статье, повторное нарушение обернется для него штрафом в 300-500 тысяч рублей, исправительными работами до двух лет, ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Наряду с этим допускается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Эти правила не будут распространяться на случаи, когда нарушения фиксируют дорожные камеры. Уголовные дела по новой статье будут рассматривать районные суды, пишет "Парламентская газета".

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Поскольку более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, за агрессивное вождение вводится уголовная ответственность.

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