Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

При землетрясении пострадали несколько человек
В результате землетрясения в провинции Цинхай в Китае обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров.
Землетрясение произошло в субботу, 8 января. По подсчетам Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,3 балла. Китайские сейсмологи оценивают показатель в 6,9 балла.
Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из медицинских учреждений, пишет Global Times.
В начале января землетрясение произошло на юго-западе Китая. Подземные толчки амплитудой 5,5 ощущались в провинции Юньнань. Сообщалось о 22 пострадавших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram