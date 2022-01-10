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Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

09:18
  • понедельник
  • 10 января 2022

При землетрясении пострадали несколько человек

В результате землетрясения в провинции Цинхай в Китае обрушился участок Великой Китайской стены длиной около двух метров.
В Перу произошло разрушительное землетрясение (видео)

Землетрясение произошло в субботу, 8 января. По подсчетам Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда толчков составила 6,3 балла. Китайские сейсмологи оценивают показатель в 6,9 балла.

Пострадали в результате землетрясения девять человек, восемь из них уже выписаны из медицинских учреждений, пишет Global Times.

В начале января землетрясение произошло на юго-западе Китая. Подземные толчки амплитудой 5,5 ощущались в провинции Юньнань. Сообщалось о 22 пострадавших.

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