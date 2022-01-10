"Аэрофлот" возобновил полеты в столицу Казахстана

Первый рейс уже прибыл в Нур-Султан

Полеты авиакомпании "Аэрофлот" из России в столицу Казахстана возобновились. Первый рейс прибыл в Нур-Султан, в ближайшие часы самолет отправится обратно в Москву.

"С 10 января авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы в город Нур-Султан. Первый рейс из Москвы прибыл в 10:35 по местному времени (07:35 мск). Рейс по маршруту Нур-Султан - Москва планируется к выполнению в 12:05 (09:05 мск)", - приводит сообщение пресс-службы комитета гражданской авиации Казахстана агентство ТАСС.

В сообщении отмечается также, что билеты на рейсы можно приобрести на сайте авиаперевозчика. Российская компания, в свою очередь, напоминает о действующих в Казахстане в связи с последними событиями ограничениях. Пассажиров просят прибывать в аэропорт за 3-4 часа до вылета, чтобы своевременно пройти все формальности. В "Аэрофлоте" отметили, что вылет в Москву из Нур-Султана запланирован на 12:05 по местному времени. Рейсы будут выполняться ежедневно.

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