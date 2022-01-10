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Долги, пенсии и законы: как изменилась жизнь россиян с января 2022 года

08:34
  • понедельник
  • 10 января 2022

Вступил в силу ряд законов

Традиционно в январе вступают в силу новые законы, поправки к старым. Одним словом, важные изменения. Они касаются зарплат, пенсий, пособий, налогов, долгов по кредитам. О том, что изменилось в законодательстве - в тексте TVC.RU.
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С января проиндексирован минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 13890 рублей. На 1100 больше по сравнению с прошлым года. Величина важная, потому что сумма учитывается при начислении выплат по родам и беременности, пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Таким образом, они тоже станут больше.

Величина прожиточного минимума тоже подросла. Отдельно сумма прописывается для тех, кто трудится (13026 рублей), для пенсионеров (10277 рублей) и на детей (11592 рублей). Это значит, стипендии, пособия, соцвыплаты увеличатся.

Отдельный блок касается пенсионеров. С января проиндексирована страховая часть пенсии. В апреле тоже произойдет с социальной частью - повышение на 7,7%. А в августе пересчитают выплаты для работающих пожилых. Учтут баллы, которые накопились за год.

За сельскими пенсионерами пожизненно закрепили 25% надбавку за то, что они отработали на селе 30 и больше лет. Теперь можно переезжать в город, надбавка все равно сохранится.

Важные изменения касаются взыскания долгов по кредитам. Если пенсионера признают банкротом, из пенсии больше не будут делать удержания. Правила уже заработали. Для всех остальных вводится понятие неприкосновенной суммы. На счету должника ежемесячно всегда должны оставаться 13026 рублей - это прожиточный минимум. Судебные приставы списать эти деньги не могут ни под каким предлогом. Норма заработает с февраля.  

Те, кто посещает фитнес-клубы, могут оформить налоговый вычет. Вернуть 13% подоходного налога. Максимальная сумма возврата в свой кошелек - 15600 рублей.

Новый штраф приготовили автомобилистам. За езду без диагностической карты накажут на 2 тысячи рублей. Ответственность вводится с марта.

А еще больничные листы теперь оформляются только в электронном виде. О бумажных можно забыть.

Кстати, бумаги теперь не понадобятся и для оформления большинства соцвыплат, пенсии, маткапитала. Достаточно электронного заявления в личном кабинете на Госуслугах.

По материалам утреннего канала "Настроение".

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