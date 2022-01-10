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Почти восемь тысяч человек задержаны в связи с беспорядками в Казахстане

08:55
  • понедельник
  • 10 января 2022

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года

Почти восемь тысяч человек задержали по всему Казахстану в период массовых беспорядков, охвативших страну с началом 2022 года. Об этом в понедельник, 10 января, рассказали в казахстанском министерстве внутренних дел.
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В ведомстве уточнили, что всего задержаны 7030 человек. В частности, в Алматы на двух рынках задержали 207 человек.

Наряду с этим было изъято пять ранее угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, сообщается в Telegram-канале правительства Казахстана.

После беспорядков в Казахстане с этим государством практически прекратилось авиасообщение. Аэропорт Алма-Аты был захвачен и разгромлен, оттуда выполнялись только вывозные рейсы для российских граждан самолетами военно-транспортной авиации.

Однако с 10 января в "Аэрофлоте" возобновили свободную продажу билетов на рейсы в Казахстан.

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